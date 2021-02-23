مصر تدعو الدول النووية للوفاء بالتزاماتها بمعاهدة عدم الانتشار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المشاركة فى الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، المنعقد حتى 26 فبراير الجارى فى جنيف.

كما أكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، على جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشددة على أهمية التزام المجتمع الدولى بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

وأبرزت كذلك النجاح الذى حققته الدورة الأولى للمؤتمر الأممى حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط.

واختتمت بالإشارة إلى الحرص على الاستمرار فى المشاركة البناءة والنشطة فى مؤتمر نزع السلاح وتطلعها لتقديم المزيد من الاسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التى تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام.

من جانبه، أوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، أن مشاركة مصر فى الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح تأتى فى إطار حرص مصر على المشاركة بفعالية فى أعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف، باعتباره المحفل الوحيد متعدد الأطراف المنوط به التفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح الدولية، وهو المحفل الذى تتمتع مصر بعضويته منذ نشأته عام 1984.