الصحة: سعر لقاح كورونا لن يزيد عن 200 جنيه وغير القادرين سيتم إعفاءهم

وأوضحت أن هناك شحنات ستصل مصر تباعا من التحالف الدولى للقاحات، وسيتم إتاحة التسجيل للحصول على اللقاح عبر الموقع الرسمى بداية من الأحد المقبل، مضيفة: "السيستم يرتب ويعطى أولويات حسب من سجلوا ويضع فى اعتباره السن والأمراض المزمنة وحدية المرض، وسيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين".
وأكدت أن السيستم لا يتدخل فيه العنصر البشرى، لافتة إلى أنه مرتبط بتكافل وكرامة خصوصًا وأن غير القادرين سيتم إعفاءهم من ثمن اللقاح بنسبة 100%، أما القادرين سيدفعون رسوم لن تزيد فى الجرعتين عن 200 جنيه، متابعة: "لن تكون عدم القدرة المادية عائق أمام تطعيم المواطن".
وأشارت إلى المرضى وكبار السن سيتم إعطائهم اللقاح فى الأسبوع الأول من شهر مارس، مؤكدة أن التطعيم باللقاح اختيارى وليس إجباريا وسيوقع الشخص المُطعم على الموافقة المستنيرة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تجهيز 40 مركزا للقاحات فى الـ27 محافظة، منوهة إلى أنه بنهاية 2021 سيتم تطعيم معظم الشعب المصرى، خصوصًا وأن الدولة تعاقدت على 100 مليون جرعة.
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