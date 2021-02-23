فيديو.. خطوات التسجيل فى الشهر العقارى والرسوم المقررة

جدة - نرمين السيد - قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى تتلخص فى حال إذا كان البائع قام بعمل توكيل للمشترى أو لديه سند وكالة فيتم البيع بالرضا، ولكن إذا كان البائع غير موجود أو هناك توكيلات أو حلقات عرفية غير واجبه الشهر، فهنا تطبق المادة 35، من خلال تقديم طلب فى مأمورية الشهر العقارى المختصة بموضوع صحة ونفاذ العقود العرفية متضمن بيان مساحى وكشف تحديد، ويقيد هذا الطلب ويتم شهر الدعوة، ثم يتوجه إلى المحكمة لإصدار حكما فى شأن هذه الدعوى.





وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أنه بعد صدور الحكم يتم إعطاء رقم وقتى ويعطى فترة نشر لمدة 30 يوما، وبعدها وفى حال عدم وجود اعتراض يتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويتم التسجيل.

وعن الرسوم قال، الرسوم ثابتة بموجب قرار القانون 83 لسنة 2006، والتى حددت شرائح الرسوم وهى 500 جنيه من متر إلى 100 متر، و1000 جنيه من 100 متر إلى 200 متر، و1500 جنيه من 200 متر إلى 300 متر، وأكثر من 300 متر 2000 جنيه، وذلك للأراضى الفضاء والعقارات المبنية.

أما عن رسوم الوحدات السكنية من متر إلى 100 متر 500 جنيه، وحتى 300 متر 2000 جنيه كحد أقصى، لافتًا إلى أنه يتم سداد رسوم ضريبة تصرفات عقارية وهى مقررة بقانون وتحصل من الشهر العقارى لحساب الضرائب.

وأشار إلى أن الرسوم ثابتة ولا تختلف من منطقة إلى آخرى وتسرى على جميع العقارات والوحدات والأراضى سواء زراعية أو الفضاء أو الصحراوية.

ولفت إلى أن القانون لم يحدد أى جزاءات على من لم يسجل، وإنما هناك حرية للمواطن سواء قبل أو بعد 6 مارس، مؤكدًا أن التسجيل ليس إجباريا، مضيفًا: "الدولة مش هاتيجى فى يوم تاخد المواطن من إيده تقوله تعالا سجل أو تلزم المواطن بالتسجيل".