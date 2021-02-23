وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أنه بعد صدور الحكم يتم إعطاء رقم وقتى ويعطى فترة نشر لمدة 30 يوما، وبعدها وفى حال عدم وجود اعتراض يتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويتم التسجيل.
وعن الرسوم قال، الرسوم ثابتة بموجب قرار القانون 83 لسنة 2006، والتى حددت شرائح الرسوم وهى 500 جنيه من متر إلى 100 متر، و1000 جنيه من 100 متر إلى 200 متر، و1500 جنيه من 200 متر إلى 300 متر، وأكثر من 300 متر 2000 جنيه، وذلك للأراضى الفضاء والعقارات المبنية.
أما عن رسوم الوحدات السكنية من متر إلى 100 متر 500 جنيه، وحتى 300 متر 2000 جنيه كحد أقصى، لافتًا إلى أنه يتم سداد رسوم ضريبة تصرفات عقارية وهى مقررة بقانون وتحصل من الشهر العقارى لحساب الضرائب.
وأشار إلى أن الرسوم ثابتة ولا تختلف من منطقة إلى آخرى وتسرى على جميع العقارات والوحدات والأراضى سواء زراعية أو الفضاء أو الصحراوية.
ولفت إلى أن القانون لم يحدد أى جزاءات على من لم يسجل، وإنما هناك حرية للمواطن سواء قبل أو بعد 6 مارس، مؤكدًا أن التسجيل ليس إجباريا، مضيفًا: "الدولة مش هاتيجى فى يوم تاخد المواطن من إيده تقوله تعالا سجل أو تلزم المواطن بالتسجيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. خطوات التسجيل فى الشهر العقارى والرسوم المقررة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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