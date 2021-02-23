في 3 نقاط.. كل ما تريد أن تعرفه عن شلل الأطفال الجديد في مصر

اتخذت وزارة الصحة والسكان كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، حيث أعدت خطة بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.

وقد أدرجت وزارة الصحة جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخد الأيسر عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، وذلك بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 أشهر، ليصبح التطعيم ضد شلل الأطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

وقد أخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة ، جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن "سولك" للأطفال عند إتمام عمر شهرين وستة أشهر بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخد الأيسر بداية من أمس الإثنين الموافق 22 /2 /2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وبذلك، صبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.