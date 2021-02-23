وصفت بـ "العملاقة".. ماذا تعني تصريحات كامل الوزير عن إنشاء أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر؟

كامل الوزير:
مليون راكب يوميا بعد الصفقات الجديدة
الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 160 عربة
توريد 260 عربة سكة حديد من صفقة القطارات الجديدة
توجيهات سياسية بعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط شبكة السكك الحديدية
إنشاء 6 خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم
شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات ليصل إجمالي العربات التي وصلت مصر إلى 260 عربة 256 عربة من روسيا منهم 29 عربة وصلت هذا الشهر بالإضافة إلى 4 عربات التي وصلت من المجر.
جاء ذلك بحضور "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجري وبحضور و"أوندراش إيمرا كوفاشي" سفير المجر بالقاهرة، و"جورجي بوريسينكو" - سفير روسيا الاتحاديه بالقاهرة، و"كريستوف سيزلي" – رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنج القابضة"، وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
ونص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة "ترانسماش هولدنج" ممثل التحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في روسيا على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، للصفقة.
مليون راكب يوميا بعد الصفقات الجديدة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسي المجري ممثلا في شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية ، حيث تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث وصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن من هذه العربات إلى 260 عربة.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 160 عربة، ليصل إجمالي العربات الصالحة للتشغيل على خطوط الشبكة حاليًا إلى 2575 عربة، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد الركاب بالسكة الحديد ليصل إلى مليون راكب يوميا لافتا إلى أنه من المخطط عند استكمال توريد هذه الصفقة أن يصل عدد الركاب إلى 1.5 مليون راكب يوميًا.
وأكد الوزير أنه تم التخطيط في ضوء توجيهات القيادة السياسية بعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي بالتوجه لإعادة تأهيل وتطوير كافة عربات السكك الحديدية لتصبح جميع قطارات الركاب التي سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالي لافتا إلى أنه استكمالًا للجهود المبذولة فى قطاع السكة الحديد، فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بالمرفق وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معًا؟
وذلك من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام الكترونى حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزى فى مسارات القطارات لمنع الأخطاء البشرية، وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمى للتحكم الآلي "ETCSL1" لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالى أطوال 442 كم.
وإنشاء 6 خطوط جديدة لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية، والربط مع دول الجوار بإجمالى أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بإجمالى 1120 مزلقان.
السيسي وصفقة القطارات التاريخية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، حيث تم وضع خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030، تضمنت ضرورة العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم ، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية.
الأمر الذي انعكس على كافة الأصعدة في مجالات النقل بدءًا من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائي عالمى فى زمن قياسى، وإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس ، مرورًا بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف وزير النقل أن أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كان قد تقادم مما أدى إلى تدني كفاءة التشغيل على الشبكة وسوء مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، حيث وصل عدد العربات غير الصالحة للتشغيل قبل التعاقد على هذه الصفقة إلى حوالي 2155 عربة مختلفة الطرازات.
مما أدى الى إلغاء بعض القطارات على الشبكة وكذلك تخفيض عدد العربات ببعض القطارات نتيجة عدم وجود عربات غير صالحة للتشغيل ، لافتا إلى أنه قد نتج عن ذلك انخفاض عدد الركاب اليومي بخطوط الشبكة إلى حوالي 700 ألف راكب يوميا.
البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر
قال المهندس كامل الوزير، أنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف "الوزير" أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرا.
وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش" هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصرى.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة فى مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى، مشيرا إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثماري والفني مع كل من روسيا والمجر.
حيث أن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية في مصر، وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص في هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دومًا بالتواصل المستمر مع كافة الشركات المحلية والعالمية.
جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفت بـ "العملاقة".. ماذا تعني تصريحات كامل الوزير عن إنشاء أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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