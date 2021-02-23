قرار جديد من "السياحة والآثار" لمستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة

وافق وزارة السياحة والآثار على استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة في إطار التماس غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتًا إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي للانعقاد لمناقشة هذا الطلب حيث تمت الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠.
وأضاف أنه سبق وأن تم إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من ٢٠ مارس ٢٠٢٠ حتى ٢٠ إبريل ٢٠٢٠، ثم تم إعفائهم من نسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس ٢٠٢٠.
جدير بالذكر أن الوزارة قامت أيضًا بمد إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
وكان قد قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية فبراير ٢٠٢١ لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
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