فيديو.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بعد ظهر الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومناطق بشرق البلاد وهى من خفيفة إلى متوسطة وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.
وأشار إلى أن الإجواء ستستقر بعد ظهر الأربعاء، وسيكون الطقس مستقر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى باستثناء المناطق الشرقية من البلاد.
وعن مصطلح عاصفة القرش قال: "كلام غير صحيح، المسمى ده كان على مواقع التواصل، والأجواء عدت بسلام، والتنبؤات جاءت كما توقعت هيئة الأرصاد".
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