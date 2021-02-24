خطوات تسجيل الوحدات المخالفة بالشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى للوحدات المخالفة تتلخص فى إحضار شهادة معتمدة من الحى أو المحافظ أو من يفوضه بإزالة المخالفة أو التصالح فيها، وهذه الشهادة تكون من ضمن مرفقات العقد عند تسجيله.





وأضاف ياقوت، خلال لقائه مع موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أن المادة 35 مكرر، أعطت المواطن مميزات منها إعطاء ضمانات فى الممتلكات التى يتم بحث الملكية فيها أمام المحكمة، وحددت مدة نشر الحكم، ومن لديه أى اعتراض على نقل الملكية أو الحكم يقدم اعتراضه، وأى معارضة سيتم نظرها أمام قاضى أمور وقتية وله السلطة التقديرية فى رفض الاعتراض من عدمه، وفى حالة رفض الاعتراض يتم تثبيت الرقم الوقتى وتحويله إلى نهائى. وأشار إلى أن المادة هدفها إيجاد تيسيرات للمتعاملين ومنع الازدواجية فى بحث الملكية بين المحاكم والشهر العقارى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى جديد بالنسبة لتسجيل السيارات.

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