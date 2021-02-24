فيديو .. الصحة : مصر تستقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الأطقم الطبية، وإطلاق الموقع الإلكترونى للمواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، فى برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء: "جميع دول العالم تتلقى لقاح كورونا، ولا يوجد أى داعٍ للخوف من تلقى المواطنين للقاح". لقاح كورونا وأشار إلى أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات، منها 40 مليون جرعة من لقاح أسترزنيكا، وبصدد استلام 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجارى. جدير بالذكر، أن مصر تسلمت أمس الثلاثاء، 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى "سينوفارم" كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر.

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