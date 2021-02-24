طقس الأربعاء .. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة وتوقعات بتحسن نسبي

غمرت محافظتي القاهرة والجيزة أمطار غزيرة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء؛ حيث يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية تحسنه نهارا ليكون الطقس معتدلا على القاهرة وعلى السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ويكون دافئا على الجنوب الصعيد والرياح تكون نشطة على معظم الأنحاء.

وتشهد القاهرة والمحافظات فرص لسقوط الأمطار، اليوم الاربعاء، وتكون من خفيفة إلى متوسطة حتى الساعة الثامنة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة

بينما تكون الأمطار "متوسطة" على محافظات بورسعيد ودمياط والعريش ورأس سدر والطور، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، فهي كالتالي:

القاهرة 20 09

الإسكندرية 19 11

مطروح 18 11

سوهاج 22 08

قنا 23 08

أسوان 24 10