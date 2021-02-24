انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات تسجيل الوحدات السكنية و الأوراق المطلوبة.. تعرف عليها الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة العدل منذ أيام قليلة، عن التعديلات أجرتها على قانون الشهر العقاري، تلك التي سوف يتم بدء العمل بها في بداية شهر مارس القادم لعام 2021. فاسمحوا لي بان أخدكم في جولة سريعة لأعرفكم على خطوات تسجيل الوحدات السكنية، و ما تحتاج إليه من أوراق، و مستندات للتقديم. جدير بالذكر أيضاً انه و منذ الإعلان عن تلك التعديلات وهناك العديد من الإشاعات التي ترددت حول سحب الملكية، فاليكم حقيقة تلك الإشاعات.

خطوات تسجيل الوحدات السكنية و ما تحتاج من مستندات

اتجه لمكتب الشهر العقاري التابع له.

قم بتقديم اصل البيع الابتدائي الخاص بالعقار المراد بيعه.

يجب أن يكون للعقار تصريح ، و رخصة مباني; كذلك عليك تقديم شهادة من مجلس المدينة تثبت عدم وجود مخالفات بناء ، أما في حالة وجود مخالفات فعليك تقديم تصالح.

و رخصة مباني; كذلك عليك تقديم شهادة من مجلس المدينة تثبت عدم وجود مخالفات بناء أما في حالة وجود مخالفات فعليك تقديم تصالح. يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بكل من المشتري ، و البائع مع وجوب الاطلاع على الأصول.

و البائع مع وجوب الاطلاع على الأصول. عند تقديمك لطلب التسجيل بالشهر العقاري : عليك تقديم أيضا عقد مسجل باسم بائع العقار ، كذلك شهادة من وزارة المالية تتضمن إيفاء الضريبة السنوية و قيمتها ، و ما يوكد أيضاً صحة ونفاذ عقد البيع.

عليك تقديم أيضا عقد مسجل باسم بائع العقار كذلك شهادة من وزارة المالية تتضمن إيفاء الضريبة السنوية و قيمتها و ما يوكد أيضاً صحة ونفاذ عقد البيع. عليك الآن تسديد الرسوم المحددة بحسب مساحة العقار ، تلك التي جاءت كالاتي: 1. الشقة ذات مساحة تساوي 100 متر ، الرسوم المقررة لها تساوي 500 جنيه. 2. العقار ذو مساحة تساوي 200 متر ، تبلغ قيمة الرسوم المحددة له 1000 جنيه. 3. أما العقار الذي تبلغ مساحته 300 متر ، فالرسوم المقررة له تبلغ 1500 جنيه. 4. و قد بلغت قيمة رسوم لتسجيل مساحة تبلغ اكثر من 300 متر ، 2000 جنيه.

تلك التي جاءت كالاتي: 1. الشقة ذات مساحة تساوي 100 متر الرسوم المقررة لها تساوي 500 جنيه. 2. العقار ذو مساحة تساوي 200 متر تبلغ قيمة الرسوم المحددة له 1000 جنيه. 3. أما العقار الذي تبلغ مساحته 300 متر فالرسوم المقررة له تبلغ 1500 جنيه. 4. و قد بلغت قيمة رسوم لتسجيل مساحة تبلغ اكثر من 300 متر 2000 جنيه. بعد إتمامك للخطوات السابقة ، وفي حالة تغير أوصاف العقار فقط ، عليك التوجه لمكتب المساحة تابع لوزارة الري لإحضار كشف مساحة (كشف تحديد العقار).

وفي حالة تغير أوصاف العقار فقط عليك التوجه لمكتب المساحة تابع لوزارة الري لإحضار كشف مساحة (كشف تحديد العقار). بعد المراجعة النهائية من قبل الموظف المختص بهذا الشان ، سيوقع على استمارة قبول الطلب المقدم للشهر العقاري.

سيوقع على استمارة قبول الطلب المقدم للشهر العقاري. أخيراً سيتم تحرير عقد بداخل مكتب التصديق على الورق الأزرق ، و على طرفي التعاقد (البائع و المشتري) التوقيع عليه.

ماذا عن صحة سحب الملكية؟

وفي إطار متصل، فلقد نفت وزارة العدل تماماً ما يتردد حول سحب الملكية العقارية من أصحابها حال عدم تسجيلها في الشهر العقاري، كذلك طالبت وسائل الإعلام بضرورة التحري من صحة ما تنشره من أخبار، و ذلك لان نشر أية معلومات خاطئة (لا تستند على حقائق)، تؤدي لنشر حالة من الفزع، و البلبلة بين جموع المواطنين.

أخيراً، أأمل أن يكون المقال قد ساعدكم في التعرف على خطوات تسجيل الوحدات السكنية، و كذلك معرفة الأوراق، و المستندات التي تحتاجون إليها لمتابعة الخطوات.