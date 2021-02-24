برق ورعد وأمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعدما شهدت عدة محافظات، أمس الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع وجود البرق والرعد، وانخفاض درجات الحرارة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وسيكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وسيكون مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.