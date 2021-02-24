صور .. شوارع المنيل بعد التطوير حاجة تانية .. والأهالى : شكرا محافظ القاهرة

جدة - نرمين السيد - أشاد قاطنو منطقة المنيل، التابعة لـ حى مصر القديمة، بالقاهرة بجهود قيادات العاصمة فى إعادة تأهيل وتطوير وتشجير وإنارة شوارع المنطقة وإعادتها إلى رونقها الحضارى، وإعادة رصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة التى كانت متهالكة.





ووجه أهالى المنيل الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، وعلى رأسها، المحافظ خالد عبدالعال، كما قاموا بنشر تغريدات، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بسرعة استجابة المحافظة لمناشداتهم خلال الفترة الماضية. كانت تكليفات عاجلة صدرت من خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة تطوير منطقة المنيل رفع كفاءة إنارة الشوارع بنسبة 100%، كما أمر المحافظ بالمرور على الطرق للتأكد من تنفيذ التكليفات بأسرع صورة كما كلف بتطوير ورفع كفاءة الأرصفة، وتكثيف الحملات، ومتابعة الصيانة بشكل دورى وسرعة استكمال تزيين أعمدة الإنارة.

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