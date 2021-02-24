فيديو .. رجل مسن يعيش على الرصيف منذ 11 عاما : عيالى رمونى

جدة - نرمين السيد - قصة مأساوية عرضها برنامج "صبايا الخير"، والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة قناة "النهار" الفضائية، حيث تضمنت لقاءً مصورًا مع رجل مسن، يعيش على الرصيف تركه أولاده دون رعاية أو اهتمام.





وخلال حواره مع ريهام سعيد، فاضت عيون الرجل العجوز الذى تبدو عليه علامات الفقر والتعب والمرض بالدموع، قائلا: "عيالى رمونى.. أنا كنت شديد ومكنتش بحب أشوف عيل من ولادى واقف على ناصية.. وبسبب خلافات مع زوجتى حدث الطلاق منذ 11 سنة.. وتركت المنزل، وتركت أولادى وافترشت الأرصفة وكان أولادى بيمروا عليا ويشوفونى ولكن بيعرضوا عنى". وتابع: "معايا 4 بنات و3 صبيان، ولادى متجوزين وأصغر واحد فيهم عنده 30 سنة، وعايش فى الشارع من 11 سنة، وبلاقى كتير من ولاد الحلال اللى بيقدمولى الرعاية الكاملة".

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