فيديو .. رجل مسن يعيش على الرصيف منذ 11 عاما : عيالى رمونى

وخلال حواره مع ريهام سعيد، فاضت عيون الرجل العجوز الذى تبدو عليه علامات الفقر والتعب والمرض بالدموع، قائلا: "عيالى رمونى.. أنا كنت شديد ومكنتش بحب أشوف عيل من ولادى واقف على ناصية.. وبسبب خلافات مع زوجتى حدث الطلاق منذ 11 سنة.. وتركت المنزل، وتركت أولادى وافترشت الأرصفة وكان أولادى بيمروا عليا ويشوفونى ولكن بيعرضوا عنى".
وتابع: "معايا 4 بنات و3 صبيان، ولادى متجوزين وأصغر واحد فيهم عنده 30 سنة، وعايش فى الشارع من 11 سنة، وبلاقى كتير من ولاد الحلال اللى بيقدمولى الرعاية الكاملة".
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