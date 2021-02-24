عوض تاج الدين: السيسى طلب تجهيز مراكز حديثة لراحة كبار السن خلال...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن مصر استلمت شحنة من الصين من لقاح كورونا، مؤكدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل هاتفيا بالرئيس الصينى ما يؤكد أن العلاقات بين الصين ومصر قوية.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن مصر أول دولة اعترفت بالصين، مشيرا إلى أن العلاقات العلمية والاقتصادية بين مصر والصين قوية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن مصر استلمت 300 ألف جرعة من اللقاح هدية من الصين وكان هناك 50 ألف جرعة من قبل.

وأشار تاج الدين إلى أن الأولوية من اللقاحات ستكون للكوادر الطبية بمستشفيات العزل والعدوى والكوادر الطبية العادية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مؤكدا أن هناك ترتيب الأولويات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن وزارة الصحة ستقوم بتحديد موقع للتسجيل، مؤكدا أن الرئيس أكد على ضرورة تجهيز مراكز حديثة بصورة تريح الناس لأن هناك كبار السن يجدوا سهولة كاملة فى الحصول على اللقاح .