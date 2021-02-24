طقس الأربعاء .. تحسن الأحوال الجوية واستمرار البرودة ليلا .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء. حالة طقس اليوم وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشيطة على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. وعن حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 20 09 الإسكندرية 19 11 وادى النطرون 19 09 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 09 دمنهور 20 11 بلطيم 19 10 مطروح 18 11 السلوم 19 10 سيوة 19 06 بورسعيد 19 12 دمياط 19 11 الزقازيق 20 09 المنصورة 20 10 الإسماعيلية 20 08 السويس 20 09 العريش 19 10 رفح 19 10 رأس سدر 20 10 نخل 18 03 نويبع 20 14 طابا 20 13 كاترين 13 04 الطور 21 12 شرم الشيخ 22 15 الغردقة 23 14 مرسى علم 21 13 الفيوم 20 08 بنى سويف 21 07 المنيا 21 07 أسيوط 21 06 سوهاج 22 08 قنا 23 08 الأقصر 24 09 أسوان 24 10 إدفو 24 11 أبوسمبل 23 11 الوادى الجديد 22 08 شلاتين 26 15 حلايب 24 16

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