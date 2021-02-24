حدث ليلاً | ارتفاع إصابات كورونا .. طقس سيئ يجتاح البلاد وطوارئ بالمرور .. مصرع وإصابة 24 في السويس وسيوة .. 4 انفجارات تهز 3 دول

أصيب 5 أشخاص في حادث سير على طريق القاهرة- السويس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، ورفع آثار الحادث.

انتشل رجال الحماية المدنية مدعومين بفرق الإنقاذ والغوص، جثة طفل رضيع، من داخل بحيرة مريوط، مساء الثلاثاء؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 أفراد، والمصابين 5 أشخاص

قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن التعليم إحدى الركائز الكبرى للتعاون بين اليابان ومصر، موضحًا أن هذا التعاون يبدأ من رياض الأطفال حتى الجامعة

سرد الشيخ محمود التهامى المنشد الدينى ، موقف جمعه بالإعلامى تامر أمين منذ 3 أيام ، قائلًا: "كنت في إحدى الحفلات، ولقيت تامر أمين في وشي وقلتله ده إنت ليلتك سوده وجايلنا لحد هنا". ليرد أمين:

وصلت منذ لحظات بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة الفريق القادمة من تنزانيا عقب خوض مباراة سيمبا في الدور الثاني من دور المجموعات لدوري الأبطال.

قال ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه لم يتوقع غياب محمد مجدي أفشة عن تشكيل الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق اليوم ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا يكشف فيه تفاصيل اللائحة الخاصة بالنادي والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية. أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية... أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجارين متتاليين قرب منطقة حي القاهرة شرق العاصمة بغداد. وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى وقوع انفجارين بين حي القاهرة وحي البنوك وقع انفجار ضخم، أعقبه حريق هائل؛ إثر اصطدام شاحنة ، بقطار محمل بالوقود ، في ولاية تكساس الأمريكية. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أعلنت شرطة الإكوادور، ارتفاع عدد القتلى نتيجة أعمال شغب واسعة في 3 سجون مختلفة إلى 67 شخصًا.

قتل شاب فرنسي وأصيب 2 آخرين، خلال شجار عنيف بين عشرات الأفراد ، في إقليم إيسوم ، بضواحي العاصمة باريس.

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش ، خلال اتصال هاتفي ، مع رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، الهجمات الصاروخية الأخيرة على العراق.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باصطدام طائرة هليكوبتر ، بسيارة ، على طريق سريع ، في مدينة ليفرمور ، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أصدرت هيلاري كلينتون، روايتها الأولى "حالة الحرب"، وهي رواية ذات طابع مثير، تصور حكومة الولايات المتحدة خارج الاتصال مع العالم وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية عليه

قال حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التعديلات التي تتم على تطبيق الواتس اب لا تمنح أحد الاطلاع على خصوصيتك ولكنها تمنح صلاحيات أكبر لإدارة شركة الواتساب للوصول إلى معلومات شخصية