انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة ومتوسطة بالقاهرة والوجه البحري.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 وأماكن تساقط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وذلك بعد يومين من حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وتساقط أمطار غزيرة ومتوسطة على العديد من المحافظات، وكانت مصحوبة بحبات الثلح ورعد وبرق، وكانت ذروة هذه الموجة أمس الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فسوف تبدأ فرص تساقط الأمطار في الإنخفاض بداية من اليوم وتقل أكثر الخميس والجمعة، ثم تنعدف فرص تساقط أمطار يوم السبت بشكل كامل وتتساقط الشبورة المائية من جديد على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، فسوف يسود طقس معتدل بالوجه البحري والقاهرة والسواحل الشماليه ويكون الطقس مائل للدفء على شمالي الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب محافظات الصعيد.

كما جاءت أماكن تساقط الأمطار اليوم وفق ما يلي:

أمطار خفيفه لمتوسطه بالقاهره والوجه البحري ومدن القناه وبنسبة 40%.

أمطار متوسطه بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء قد تصل إلى حد السيول.

أمطار خفيفه لمتوسطه بالزعفرانه ورأس غارب والغردقه والقصير، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.

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