فيديو .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشتاء .. وتكشف عن بشرى سارة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لم يتبق إلا شهر واحد على نهاية فصل الشتاء جغرافيا، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية أخرى، ولكنها متوقع أن تكون أكثر استقرارا.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة "دى إم سى" الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان. وقالت شاهين: "أمس الثلاثاء، كان ذروة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وكانت هناك أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وأمطار متوسطة على عدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة". وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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