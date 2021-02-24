اليوم .. انقطاع الكهرباء عن 4 مناطق فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى، اليوم الأربعاء، عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .





وأكد مركز عمليات المحافظة، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن مناطق "الهضبة، وعمر الفاروق 1، 2، وتقسيم المدارس، وشارع المدارس" بالقرب من المقابر، من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . ومن المقرر أن تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

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