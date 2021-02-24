أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، ويشارك، فى المؤتمر الذى سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية، المسؤولون عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان"، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

القاهرة

ينظم المجلس العربى للطفولة والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، وبرنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند" مائدة مستديرة، عبر تقنية زووم، تحت عنوان "المرأة العربية وأجندة التنمية المستدامة 2030.. تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا" لبحث قضايا تتعلق بالمساواة والتعليم والرقمنة ومكافحة العنف وتداعيات جائحة كورونا.

القاهرة

تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خطة "مسرح المواجهة والتجوال" لعام 2021، خلال احتفالية يقيمها البيت الفنى برئاسة الفنان إسماعيل مختار، بالمسرح القومى بالعتبة، بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.

القاهرة

تستقبل مدن جامعة القاهرة، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسى الثانى، وذلك وفق جدول زمنى محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: "مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد".

القاهرة

تنطلق بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة 32 دولة وتقام على ميادين نادى الصيد التى تستضيفها مصر حتى 5 مارس المقبل، وفقا لإجراءات احترازية مشددة، وبمشاركة شرفية لـ وزير الشباب والرياضة.

الكويت

تغلق الكويت حدودها البحرية والبرية حتى إشعار آخر، وفقا لقرار مجلس الوزراء الكويتى، على أن یستثنى من ذلك عملیات الشحن بالإضافة إلى العاملين فى المنطقة المقسومة وأقربائھم، مع السماح بعودة المواطنين من المنافذ البریة والبحریة وأقربائھم من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة.

الجزائر

تعقد هيئة مكتب مجلس الأمة الجزائرى "الغرفة العليا بالبرلمان" جلسة علنية لانتخاب صالح قوجيل، رئيسا للمجلس، بعد أن شغل هذا المنصب بالإنابة منذ أبريل 2019.