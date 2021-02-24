حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 25-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-2-2021

مهنياً: احذر اليوم تشويه كلامك او الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الاوضاع الشخصية غير المستقرّة

عاطفياً: تكون انطوائياً بشكل غريب اليوم، سماؤك العاطفية كئيبة، لكن لا بد من أن تتحسّن الأمور تدريجيا

صحياً: خفف قدر المستطاع من المقالي والنشويات، واختر لائحة طعام صحية وخالية من الدهون

حظك اليوم برج الثور الخميس 25-2-2021

مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد

عاطفياً: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك

صحياً: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-2-2021

مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة

عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه

صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك

حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-2-2021

مهنياً: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة .

عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك

صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع

حظك اليوم برج الاسد الخميس 25-2-2021

مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع

عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-2-2021

مهنياً: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع. قد تكتشف ما أخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين

عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أموراً تجعلك تتعلق به كثيراً

صحياً: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-2-2021

مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-2-2021

مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر

عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء

حظك اليوم برج القوس الخميس 25-2-2021

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس

عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة

صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء

حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-2-2021

مهنياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية

عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان

صحياً: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصاً قبل النوم

حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-2-2021

مهنياً: عليك ان تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي

صحياً: الإهمال المتواصل للصحة بدون محاولة التعويض عن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-2-2021

مهنياً: تميل الى المشاركة في ندوات ومؤتمرات والى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيراً. عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب

صحياً: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار