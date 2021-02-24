بورصة الدواجن والكتاكيت.. سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 بالمزارع والمحلات

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف آخر تحديثات سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وذلك استمراراً للخدمات التي نقدمها لمتابعيه وقراءه الكرام في مصر والوطن العربي، فهدفنا هو إيصال المعلومة للقارئ بشكل بسيط ويسير ودون بحث أو معاناة.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 بالمزارع والمحلات

حيث أن أسعار الفراخ اليوم وبشكل عام تهم العديد من المصريين، لأن الدواجن هي وجبة أساسية بالكثير من البيوت، وخاصةً الفقراء ومتوسطي الدخل، فهي بديل اللحوم المناسب مقارنةً بأسعار الأنواع الأخرى من البروتينات.

كما أن سعر الفراخ اليوم سؤال أساسي في كل صباح للمربين ومنتجي الدواجن، وخاصةً في ظل تدني الأسعار بالمزارع مقابل أسعار الأعلاف التي ارتفعت بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن أغلب المزارع لا تعمل بنظام التكيفيات مما يزيد في تكلفة إنتاج الدواجن بسبب التدفئة، وخاصةً في ظل هذا الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن وفق ما يلي

النوع السعر سعر الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن اليوم 25 جنيه سعر الفراخ الساسو ببورصة الدواجن اليوم 29 جنيه سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم 37 جنيه سعر كيلو الأوراك 30 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت في الشركات فقد شهد شهد استقراراً بعد الزيادة الأخيرة مطلع الأسبوع الجاري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ويذكر أن ظروف كورونا الحالية أثرت بشكل كبير على أسعار الدواجن، حيث أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر وجميع دول العالم بسبب فيروس كورونا أدت إلى غلق المطاعم والفنادق مما أثر على الطلب فانخفت الأسعار.