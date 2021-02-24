الطقس اليوم.. بارد مصحوب بأمطار على 13 منطقة بالجمهورية وسيول في سيناء

تبدأ الاحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، تحسن تدريجي في الاحوال الجوية يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وانحسار فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية، فضلا عن هدوء نشاط الرياح على المناطق المختلفة بالبلاد.

الحالة الجوية ويكون الطقس اليوم، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشيطة على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ومن المتوقع أيضا، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. مناطق الأمطار المتوقعة: - أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة. -أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة أيضا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء. - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة - نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. درجات الحرارة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 20 09 الإسكندرية 19 11 وادى النطرون 19 09 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 09 دمنهور 20 11 بلطيم 19 10 مطروح 18 11 السلوم 19 10 سيوة 19 06 بورسعيد 19 12 دمياط 19 11 الزقازيق 20 09 المنصورة 20 10 الإسماعيلية 20 08 السويس 20 09 العريش 19 10 رفح 19 10 رأس سدر 20 10 نخل 18 03 نويبع 20 14 طابا 20 13 كاترين 13 04 الطور 21 12 شرم الشيخ 22 15 الغردقة 23 14 مرسى علم 21 13 الفيوم 20 08 بني سويف 21 07 المنيا 21 07 أسيوط 21 06 سوهاج 22 08 قنا 23 08 الأقصر 24 09 أسوان 24 10 إدفو 24 11 أبوسمبل 23 11 الوادي الجديد 22 08 شلاتين 26 15 أبورماد 26 14 حلايب 24 16 رأس حدربة 23 15

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