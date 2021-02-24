سألنا المصريين: هل تؤيد غلق التطبيقات والمواقع الإباحية؟ فيديو

ناقش البرلمان المصري المقترح المقدم إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن حجب المواقع الإباحية من علي خدمات الإنترنت في مصر وكان هذا في حضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتحدث البرلمان أنه بعد جائحة فيروس كورونا الاخيرة تم تطبيق نظام التعليم عن بعد والذي ادي الي استعمال الأطفال منذ سن 6 أعوام للإنترنت لمباشرة الخطة التعليمية المقترحة، مما يجعلهم منفتحين حول كل شئ علي شبكة الإنترنت مع صعوبة مراقبة الاهالي للاطفال طوال اليوم , الي جانب ان الامر ليس مقتصرا حول المواقع الإباحية فقط ولكن العاب العنف التي من الممكن ان تكسب الاطفال سلوكا عدوانيا.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب قد قررت تاجيل المقترح بحجب تلك المواقع لمزيد من الدراسة.

واكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه لا يمكن للجهاز حجب تلك المواقع سوي ان يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.

ورصدت عدسة صدي البلد آراء الجماهير حول المقترح البرلماني بحجب المواقع الاباحية.

حيث قالت السيدة مني محمود : بالطبع أؤيد هذا القرار لان تلك المواقع تؤثر بالسلب كثيرا علي سلوكيات واخلاق الشباب وتغير نظرتهم للعلاقة الجنسية بشكل خاطئ ومبتذل.

واكد فتحي يونس انه : اكيد اؤيد ذلك حيث انه سوف يكون شئ مشرف ان تكون تلك المواقع السيئة محجوبة عن شباب بلدنا مما سوف يؤثر اغلاقها بالايجاب علي مستقبل الشباب والوطن.

واوضح عز عادل : هذا قرار سليم بالتأكيد فتلك المواقع تدمر تفكير الشباب خاصة وهم في السن الصغير حيث يكونون غير مدركين مدي سوء تلك المواقع وتأثيرها السلبي عليهم.

و اضاف جورج ماهر : بالتأكيد أؤيد مقترح مجلس النواب باغلاق المواقع الاباحية حيث كان يجب التفكير فيه منذ فترة كبيرة بسبب اننا دولة اسلامية وعربية ولدينا عادات وتقاليد شرقية تمنعنا وتحثنا بعدم الانسياق وراء ذلك المحتوي المتواجد علي تلك المواقع المنافية للاخلاق.

واشار حسن ممدوح إلى أنه يجب ان يتم تنفيذ المقترح واتخاذ كافة الاجراءات لتطبيقهىعلي وجهة السرعة بسبب ان تلك المواقع تسبب أذى كبير لدي الكثير من الشباب.

وتابع امير حسني : مقترح صائب من البرلمان بسبب كثرة استخدام الانترنت في اشياء سيئة حيث اصبح القليلون من يستخدمون الانترنت في مصر بشكل صحيح ومفيد.