شاهد.. انهيار جزئي بعقار قديم في طنطا دون خسائر بالأرواح

على الفور أمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا والإدارة الهندسية بمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل حوله لاتخاذ إجراء قانوني له.
وأكد شهود عيان بذات المنطقة أن المنزل ينهار منه يوميا أجزاء متفرقه ويقوم الأهالي بإبلاغ الحي والنجدة خوفا من انهياره بشكل مفاجئ.
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