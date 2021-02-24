شاهد.. انهيار جزئي بعقار قديم في طنطا دون خسائر بالأرواح

شهد شارع عثمان محمد بحي أول طنطا انهيار جزء كبير من عقار قديم خالي من السكان وهو ما أدى إلى حالة من الرعب بين أصحاب المحال التجارية والعقارات القديمة المجاورة له.

على الفور أمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا والإدارة الهندسية بمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل حوله لاتخاذ إجراء قانوني له.

وأكد شهود عيان بذات المنطقة أن المنزل ينهار منه يوميا أجزاء متفرقه ويقوم الأهالي بإبلاغ الحي والنجدة خوفا من انهياره بشكل مفاجئ.