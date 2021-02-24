وزير التعليم العالى يعتمد تشكيل اللجان النوعية المتخصصة لليونسكو

وأشارت الدكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه اللجان تهدف إلى دراسة ومتابعة المشروعات والبرامج والأنشطة التى تخص المنظمات الثلاث "يونسكو – إلكسو – إيسيسكو" وفقا لرؤية مصر 2030 فى إطار الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، ووفقا لبرنامج وميزانية لكل منظمة، وطبيعة عمل كل لجنة من هذه اللجان، ووضع المقترحات التى تهتم بها مصر فى المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وتقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، واللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.
وتضم هذه اللجان النوعية المتخصصة فى عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات عمل اللجان، ومن هذه اللجان: "البرنامج والميزانية، التربية، العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، لجنة الإنسان والمحيط الحيوى "ماب"، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الشباب، الثقافة، الآثار، الاتصالات والمعلومات، الهدف الرابع".
جدير بالذكر أن هذه اللجان من المقرر أن تبدأ أعمالها خلال الشهر المقبل لدراسة ومتابعة الموضوعات التى من المفترض مناقشتها فى المجلس التنفيذى المقبل لمنظمة اليونسكو والمؤتمر العام، والذى سيعتمد استراتيجية المنظمة الدولية متوسطة الأجل للفترة 2022-2029 "41 م/ 4"، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2022-2025 "41 م / 5" لليونسكو.
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