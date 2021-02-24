ابرزها.. الرئيس يوجه بتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة.. عدد جديد من «نشرة...

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

وإلى أبرز عناوين النشرة:

الرئيس يوجه بتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة

وزيرة الصحة: لن تكون عدم القدرة المادية عائقًا أمام الحصول على اللقاح

الجهود مستمرة لانتشال ضحايا حادث بحيرة مريوط

عودة الطلب العالمى على الغاز فى 2021 إلى مستويات ما قبل كورونا

هل تندلع حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟

رؤية المصريين وإدراكهم لأهمية قناع الوجه.. استطلاع رأى

الالتزام بالتباعد الاجتماعي هو سلاحك الأول والأكثر فاعلية.. فيديوجرافيك اليوم

تحليل موقف مصر في مؤشر مدن المستقبل العالمية عام 2021

الإيكونوميست: تراجع تحويلات العاملين بالخارج فى معظم الدول النامية عام 2020 مقارنة بـ2019

النظام المصرفي الموازي

الدكتورة/ رشا مصطفى تكتب: آفاق لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

تقرير: التصالح مع الطبيعة

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جدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان قد أطلق تطبيق IDSC، وذلك دعما لجهود الحكومة نحو التحول الرقمي وترسيخ قيم إتاحة المعلومات، والشفافية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، لنكون دائما مصدركم الآمن للمعلومات.

لتحميل تطبيق IDSC عبر خدمة Google play يرجى الضغط على الرابط التالي:

Play store: https://play.google.com/store/apps/details...

وللتحميل عبر منصة App store يرجى الضغط على الرابط التالي:

Apple store: https://apps.apple.com/eg/app/idsc/id1496847104