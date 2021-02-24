شعراوى : إشراك المواطنين في المبادرات المجتمعية يضمن نجاح واستمرار منظومة النظافة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دور الشباب والمجتمع المدنى في التكامل مع دور الدولة في دعم التنمية في المحافظات والمساهمة في استعادة الشكل والرونق الحضارى للمحافظات وتفعيل منظومة النظافة .....

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضارى الذى يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات مشيراً الى أن البرنامج الثالث من منظومة النظافة والخاص بالدعم المؤسسي يتضمن حملات التوعية والدور الايجابي للمبادرات المجتمعية التى تساهم في إشراك المواطنين في تطبيق منظومة النظافة لضمان نجاحها واستمراريتها .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى قيام الوزارة بتشجيع ورعاية عدة مبادرات مجتمعية لتفعيل منظومة النظافة من بينها لوكيشن فيو وهى عبارة عن مبادرة للنحت والرسم بإستخدام المخلفات ومبادرة معاً لنرتقي للرسم والتجميل وعمل جداريات ومبادرة ملتزمون يا وطن ومبادرة حنجملها ... مجلس إدارة الشارع إضافة الى مبادرة صوتك مسموع التى نفذتها الوزارة لتلقي شكاوى المواطنين في عدة قطاعات من بينها قطاع النظافة والمخلفات موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لتعميم التجارب الناجحة في مراكزها وقراها لتفعيل المشاركة المجتمعية لنظافة الأحياء والقري المصرية من خلال قاطنيها .

ولفت الوزير الى أن مبادرة حنجملها ... مشروع مجلس إدارة الشارع والتى ينفذها المجلس الوطنى للشباب تهدف الى توعية وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية المجتمعية وجعلهما أسلوب حياة يحافظ بها المواطنين على الوحدة الأولية في بناء الدولة متمثلة في الشارع الذى يقطنه ويعكس كل مظاهر الجمال والتحضر والاسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال رؤية مصر 2030 .

وأوضح اللواء شعراوى أن فكرة مجلس إدارة الشارع لا يعتمد على أى مورد أو مساعدة مادية من الدولة ويأتى موردها الأساسي من عملية فصل المخلفات الصلبة من المنبع والتى يتم تنفيذها عن طريق بيع ما يتم جمعه من مخلفات صلبة من كل منزل بالشارع مشيراً الى انه يتم التنظيم لعملية البيع والمتابعة عن طريق تكوين مجلس إدارة لكل شارع يضم سكانه من كل الفئات وينظم كل احتياجات الشارع من خدمات عامة تتضمن النظافة والإنارة والتشجير والدهانات وزراعة الاسطح من خلال موارد صندوق يشرف عليه المجلس ويحقق ايراده من خلال بيع المخلفات الصلبة التى يتم تجميعها وبيعها من سكان الشارع .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن المبادرة تركزعلى التوعية والتثقيف لكل مايخص حماية البيئة والنظافة وتعظيم قيمة المخلفات الصلبة والفصل من المنبع والاستفادة منها لصالح المواطنين والقضاء على مظاهر القبح في الشوارع وتجميلها وتغيير ثقافة المواطن والطفل وجعل النظافة أسلوب حياة يتحقق عن طريق بيع المخلفات الصلبة .

وأوضح الوزير أن المبادرة تتضمن عدة محاور إجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وثقافية مشيراً الى أن المحور الاجتماعى للمبادرة يركز على خلق روح الرضا عند المواطن نتيجة وجود منظومة هو مشارك بها وتحويل الشارع الى مؤسسة تكاملية تهتم ببعضها البعض وزيادة الترابط والتواصل بين المواطنين بشكل كبير والتعارف والتفاعل بين السكان بالشارع الواحد خاصة الشباب ووجود كشافة الشارع للأطفال والاهتمام بهم وإشراكهم مع الكبار مما سيخلق لهم سلوك قويم ويغير أى سلوك غير مستحب لديهم ويوجد نوع من المسئولية المبكرة لديهم بحيث يخلق جيل مختلف وأفضل سلوكياً .

واضاف الوزيرأن آليات تنفيذ المبادرة تركز على توعية مسئولى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لنقلها لأعضائها وتوسيع دائرة التوعية في المدارس والشوارع والتواصل المباشر مع المواطنين وتكوين مجالس مجالس إدارة الشارع وخلق كوادر من أعضاء مجالس الإدارة لنقل التجربة الى المناطق المجاورة والاشراف علي تنفيذها والتوعية أيضاً من خلال تجمعات الاشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم في المجتمع والتنسيق مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى بنطاق عمل المبادرة .

ونوه الوزير الى جهود مبادرة ( حنجملها ) تم تنفيذها في 19 حى في 16 محافظة هي ( أسوان وأسيوط والفيوم وبنى سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وقنا وسوهاج والاسماعيلية ) من خلال تكوين مجالس إدارة الشارع في 39 شارع وبالتنسيق مع 16 مؤسسة مجتمع مدنى وجمعية أهلية مشيراً الى أن معدل تجميع المخلفات الصلبة في إجمالى الشوارع التى تم فيها تشكيل مجلس إدارة الشارع بلغ 1500 كيلو في المتوسط يومياً بإجمالى حوالى 45 طن في الشهر .