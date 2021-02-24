أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة. ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق، ويبقى دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.