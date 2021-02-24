انت الان تتابع تفاصيل خبر رسوم التسجيل في الشهر العقاري والأوراق الرسمية المطلوبة للتسجيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أفصح معالي وزير العدل المستشار “عمر مروان”، عن تفاصيل التسجيل في الشهر العقارى للوحدات السكنية والعقارات، وذلك بعد تعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 للعمل بأحكامه و إضافة المادة 35 مكرر إلي قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قائلًا أن المواطن لن يتم إجباره علي توثيق عقد ملكيته بالشهر العقاري، في الوقت ذاته لن يتم التعامل مع الجهات الحكومية أو أي جهة رسمية إلّا بموجب الأوراق الرسمية.

كما أوضح وزير العدل بأنه لن يتم إلغاء صحة التوقيع، مشيراً أن صحة التوقيع ما هي إلا دعوي تحفظية لمالك العقار لضمان حقوق ملكيته للعقار، كما قال في تصريحه أنه تم إتاحة التسجيل في الشهر العقاري، مما يساعد المواطن علي سرعة التسجيل و ضمان حقوق ملكية العقار، حيث إنّ 95% من المنشآت غير مسجلة بالشهر العقاري.

رسوم التسجيل في الشهر العقاري

تم فتح مكاتب الشهر العقاري على مستوي محافظة القاهرة و باقي المحافظات لملاكي العقار، وذلك لتسجيل الوحدات السكنية والعقارات والأراضي وذلك طبقا للتعديلات الجديدة في القانون الذى يخص الشهر العقاري، والذي سوف يتم تطبيقه في 6 من مارس القادم.

و قد حظرت وزارة العدل شركات الكهرباء و الغاز و المياه و كل الوزارات و المصالح الحكومية من نقل أي خدمات أو مرافق إلى العقارات إن لم يتم تسجيل العقار في الشهر العقاري و الحصول على عقد نهائي، حيث لن يتم النظر و الأخذ بالعقد الابتدائي و لن يتم نقل المرافق لعقاره كما كان من قبل.

و قد تحددت رسوم التسجيل في الشهر العقاري حسب مساحة الشقة محل التعاقد حيث إنَّ:

1. الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها ستصبح 500 جنيه مصري فقط شامل مصاريف رسم المساحة الذي يقدر ب 125جنيه مصري.

2. الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر رسوم تسجيلها ستصبح 1000جنيه مصري فقط شامل مصاريف رسم المساحة الذي يقدر ب 175 جنيه مصري.

3. الشقة التي تبلغ مساحتها 300 متر رسوم تسجيلها ستصبح 1500 جنيه مصري فقط شامل مصاريف رسم المساحة الذي يقدر ب 225 جنيه مصري.

4. الشقة التي تزيد مساحتها عن 300 متر رسوم تسجيلها ستصبح 2000 جنيه مصري شامل مصاريف رسم المساحة الذي يقدر ب 275 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة أثناء التسجيل في الشهر العقاري

سوف يتم اعتماد التسجيل في الشهر العقاري ابتداء من يوم 6 مارس المقبل و لا بد من توافر المستندات التالية للتسجيل في الشهر العقاري و هي :

1. صورة البطاقة الشخصية للبائع و المشتري مع الاطلاع علي الأصول.

2. أصل العقد الابتدائي بين المشتري و البائع.

3. تقديم تكليف الضريبة العقارية الخاص بالوحدة العقارية.

4. تقديم كشف مساحي خاص بالوحدة العقارية محل البيع عند تغير أيا من أوصافها.

5. تقديم طلب إشهار الوحدة السكنية للموظف في الشهر العقاري.

فائدة التسجيل في الشهر العقاري

1. تقليل المنازعات في المحاكم.

2. رفع القيمة السوقية للوحدة السكنية.

3. زيادة الاستثمارات.

4. حل و إنهاء مشكلة تسلسل الملكية في الشهر العقاري.

5. حماية العقار من اعتداء الآخرين عليه.

6. التعامل مع الشركات الحكومية كالكهرباء و الغاز و المياه و الاتصالات.

7. إمكانية الحصول على قرض شخصي من البنوك بضمان الشقة.