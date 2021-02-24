توجيهات الرئيس بـ تنمية الكوادر البشرية فى الدولة .. أبرز مانشيتات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "الرئيس يوجه بتنمية الكوادر البشرية وتعظيم الاستفادة من العاملين بالدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك، جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاطلاع على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومى إلى العاصمة الإدارية.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة فى هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطنى، وكذا التغلب على أى تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية فى مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادى عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا فى النمو الاقتصادى العالمى فى 2020، آخذًا فى الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

وفى هذا السياق، فقد أسهمت الإجراءات التى اتخذتها مصر فى تحقيق معدل نمو إيجابى فى العام المالى 2019 /2020 يبلغ 3.6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعد هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه فى النصف الأول للعام المالى 2020 /2021.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة والإجراءات المتخذة فى هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد خاصة تجاه دعم العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل فى المشروعات القومية والأشغال العامة.

وفى تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس السيسى وجه باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضارى، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء، خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الرئيس السيسى بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحيائها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير الإسكان فى هذا الصدد الموقف الإنشائى بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان واستعرض الموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، وسير العمل بمدينة العلمين الجديدة، كما عرض أيضًا الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

أخبار الصحف اليوم

وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الرئيس السيسى وجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع فى إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى الشأن التعليمى وتحت عنوان "إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعتزم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام على أن تعقد خلال شهر يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة طمأنت الطلاب بأن الامتحانات ستكون مؤمنة بالكامل ولن تتعرض لأى تسريب أو غش، بسبب النظام الإلكترونى الذى قضى على تلك المشكلة.

وعن حالة لطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يتحسن الجو بصورة ملحوظة اليوم على جميع الأنحاء، واستقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، لمدة 3 أيام على الأقل.

وتوقعت الهيئة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح أحيانا على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن البلاد كانت قد تعرضت أمس لموجة شديدة من الطقس السيئ، حيث اجتاحت الأمطار معظم المحافظات، وكانت غزيرة ووصلت إلى حد الرعدية على أماكن متفرقة.

وفى صفحتها الأولى، تطرقت صحيفة "المصرى اليوم" إلى موعد بدء تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا، حيث ذكرت أن وزيرة الصحة والسكان أعلنت أن يوم الأحد المقبل، سيشهد إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل طلبات الحصول على اللقاح حيث سيكتب الراغب فى الحصول على اللقاح رسالة نصية للموقع ليتم التواصل معه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" عقدته الوزيرة بحضور السفير الصينى بالقاهرة، أعلنت خلاله أيضا عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية بمطار القاهرة الدولى، هدية من الصين إلى مصر.

وأضافت الصحيفة أن الأولوية فى الحصول على اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم الحصول على اللقاح من خلال 40 مركزا فى 27 محافظة، وذلك بعد أن يتسلم الراغب فى اللقاح رسالة نصية تحدد موعد ومكان الحصول على اللقاح.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير المالية أكد أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة" المؤمنة التى تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM" والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية (POS) وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وأوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام 2020، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى.

وأضاف أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان "4 وزراء يبحثون خطة عمل برنامج الأغذية العالمى فى قرى مصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزيرة التعاون الدولى أكدت أن الحكومة تقوم بحصر وتحديد احتياجات القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى حضره وزير التنمية المحلية، ونيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير الزراعة، ومنجستاب هايلى الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، لبحث خطة العمل و والخطوات المقترحة للتوسع فى مشروع برنامج "الأغذية العالمى" لتحقيق التنمية الزراعية والريفية عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة فى 63 فرية فى خمس محافظات بالصعيد.

وأضافت صحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية المحلية أشار إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جدا لأبناء القرى خاصة المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.