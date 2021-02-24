حكم بايدن.. محلل سياسى: علاقة واشنطن بالعرب ستتغير.. وستبقى مع مصر قوية

جدة - نرمين السيد - علق عمرو جوهر، المحلل السياسى، على طبيعة العلاقة بين أمريكا والدول العربية بعد تولى الرىٔيس الديمقراطى جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها ستتغير كثيرًا، لكنها ستبقى مع مصر مستمرة وقوية، إذ أن الديمقراطيين يعرفون قيمة مصر فى الشرق الأوسط.





وقال جوهر، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن العلاقات العربية الأمريكية ستتغير كثيرًا، مؤكدًا أن هذا التغير سيكون نسبيًا، حسب أهميتها الاقتصادية لواشنطن.

على صعيد دول الخليج العربى، رجح عمرو جوهر أن سياسة أمريكا لن تتغير، بل سيكون هناك المزيد من الدعم فى ملفات معينة مثل النووى الإيرانى، إذ أن أمريكا تعمل على حل سلمى لهذا الملف مع العودة إلى اتفاق (5+1)، وهذا سيعمل على مزيد من التهدىٔة فى الشرق الاوسط، بعد أن شهدت 4 أعوام فى عهد إدارة دونالد ترامب من الجدل مع إيران، أدت إلى استهداف إيران لناقلات البترول فى بحر الخليج العربى، وإسقاط طاىٔرة أميركية بدون طيار.

وفى العراق، أكد جوهر أن السياسية الأمريكية تسير فى الانسحاب من البؤر الساخنة، إلا أن العراق تظل مسؤولية الولايات المتحدة، متوقعًا أن تعود الولايات المتحدة بشكل مكثف وسريع للقضاء على بعض البؤر المعادية، وخصوصًا بعد استهداف كردستان العراق.

ولفت المحلل السياسى إلى أن بقاء الولايات المتحدة فى العراق لن يدوم كثيرًا، مؤكدًا أن هناك تهدىٔة إيرانية متوقعة فى المستقبل القريب مع العودة الى مباحثات الملف النووى الإيرانى، وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وفيما يتعلق بالملف اليمنى، أكد جوهر أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء الحرب هناك، وإزالة الحروثيين من تصنيف المنظمات الإرهابية، مرجحًا أن ذلك سوف يساعد على السلام فى اليمن.

وطرح وجهة النظر الأمريكية فى هذا الشأن قائلاً: "سوف يساعد حلفاء أمريكا مثل السعودية على التقاط الأنفاس بعد 4 أعوام من التراشق المتبادل بين جماعة عبدالملك الحوثى والرياض، إلى الحد الذى استهدفت فيه شركة أرموكوا السعودية لإنتاج النفط".

وبخصوص سوريا، لفت جوهر إلى أن سياسة أمريكا لن تتغير كثيرًا، قائلاً: "سوف تترك الملف فى يد روسيا بشكل كبير للحصول على مكاسب أخرى فى أوروبا".

وعن الملف الليبى، قال: "أمريكا لن تنسى أن سفيرها قتل هناك على يد المنظمات الإرهابية خلال عصر الرىٔيس أوباما، حينما كان جو بايدن ناىٔبًا له، لكنها ستعمل على التقليل من العنف على الأراضى الليبية من خلال تحجيم الدول الممولة للإرهاب مثل إيران".

أما علاقة مصر بالولايات المتحدة، فقال عمرو جوهر إنها لن تتغير كثيرًا، مؤكدًا أن الديمقراطيين يعرفون قيمة مصر فى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر حرصت على علاقات مستمرة مع واشنطن سواء بتولى الحزب الديمقراطى أو الجمهورى مقاليد الحكم هناك.