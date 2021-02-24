التعليم تنشر نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية

يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/ الصف الرابع الابتدائي: https://bit.ly/3kgMXsK الصف الخامس الابتدائي: https://bit.ly/3dEjV4X الصف السادس الابتدائي: https://bit.ly/3pQgsmv الصف الأول الإعدادي: https://bit.ly/2ZKAHY6 الصف الثاني الإعدادي: https://bit.ly/3aPYWdy الصف الثالث الإعدادي: https://bit.ly/2MkxfjT

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