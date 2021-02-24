البيئة: حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة اجهور

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى، والمعمل المركزى ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة اجهور بمحافظة القليوبية.

شارك فريق التفتيش البيئى عددًا من الجهات المعنية منها، الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة اجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من اعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.