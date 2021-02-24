وزارة السياحة تنظم ندوة للعاملين بالقطاع عن السلامة والصحة المهنية

نظمت وزارة السياحة والآثار، ندوة إلكترونية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقطاع السياحى" وذلك في إطار برنامج التدريب الخاصّ بمنظّمة السياحة العالمية والرامي إلى "بناء قدرة المؤسّسات السياحية على الصمود" – تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة كوفيد-19 في مصر .

جاء ذلك انطلاقًا من دور وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى بالقطاع السياحى وكذا مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبي EBRD وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية UNWTO .

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ونسقت الوزارة مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية تم دعوة الغرف السياحية المختلفة للمشاركة فى الندوة ودارت مناقشات تفاعلية من جانب السادة الحضور.

قام بتقديم الندوة أحد الخبراء بالقطاع السياحى وتم استعراض دور معايير الصحة العامة والسلامة المهنية فى دعم تعافى القطاع السياحى بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى ضوء إيمان وزارة السياحة والآثار بأهمية العمل بجدية لاستعادة الحركة السياحية وتوحيد المعايير والإجراءات والبروتوكولات المتبعة نظرًا لدور السياحة الفعال في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وانعاش الإقتصاد القومى.