المنشآت السياحية تعلن آخر موعد لتلقى مستندات إعانات العاملين من صندوق الطوارئ

ناشد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات الثلاثة الماضية، سرعة موافاة الجهاز الإدارى بالغرفة بالمستندات التى طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.

وقال المصرى، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، اليوم الأربعاء، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، وبالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، دعموا مطالب القطاع السياحى بالإسراع في صرف الدفعة الرابعة والخامسة معًا من الإعانة التى قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحى، نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها تلك المنشآت، ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا.

ووجه رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الشكر إلى كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على جهودهما فى دعم مطالب الاتحاد وتحركاته ممثلة فى أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، لسرعة صرف الإعانات المتأخرة والتواصل مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة والتدريب رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، حيث كللت جهودهم بالاستجابة لهذه المطالب والموافقة على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للمستحقين من العمالة وفقًا للضوابط والقواعد التى حددتها إدارة الصندوق، وتم التعامل بها عبر الدفعات الثلاثة الماضية.

وأوضح المصري، أن اتحاد الغرف السياحية حدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس 2021 كموعد نهائى لتلقى الطلبات والمستندات الخاصة بصرف دفعات الإعانة الرابعة والخامسة من المنشآت والمطاعم السياحية، مشددا على أنه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد، حيث يقوم الاتحاد بتجميع الطلبات من الغرف السياحية الخمسة، لفحصها والتأكد من مطابقتها وفقًا لما قررته إدارة الصندوق، واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية، وذلك طبقًا لسجلات الإتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق.

وأوضح أنه يتم استيفاء الطلبات المقدمة فى شكل اكسيل شيت Excel Shee، قبل إرسالها لصندوق الطوارئ لدراستها ومراجعتها ليتم صرف الإعانات فور الانتهاء من أعمال المراجعة.

واستعرض عادل المصرى المستندات التى طلبها الصندوق للصرف والتى تضمنت التالي:

• تقديم طلب على ورق المنشأة موقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.

• يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعتين الرايعة والخامسة من الإعانة.

• تقديم الطلب على ورق المنشأة موقع من الممثل القانونى للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.

• يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.