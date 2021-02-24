صور.. المحرصاوى يتابع دورة أعمال الامتحانات الإلكترونية بصيدلة بنات الأزهر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الثانية التى تنظمها الجامعة، ضمن منظومة التحول الإلكترونى بمرافقة مؤمن متولى، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، وسعاد بكر، الأمين المساعد لفرع البنات، وأشاد بالجهود التى تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمى طبقًا لرؤية مصر 2030، وفى إطار حرص إدارة الجامعة على مسايرة كل ما هو جديد وحديث فى مجالات تكنولوجيا التعليم.





وأعلن الدكتور المحرصاوى اليوم الأربعاء خلال جولته بورشة العمل التى تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس فى قطاع كليات "الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض بنين وبنات" بالقاهرة، والتى عقدت بمقر كلية صيدلة البنات بالقاهرة، حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة هى الثانية، وقد سبقت بورشة تدريبية أول أمس ضمت أعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الورش التدريبية التى تنظمها الجامعة، لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية فى مجالات التحول الرقمي، والتى تشمل: التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات وتجهيزها، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.

كان فى استقبال رئيس الجامعة، الدكتورة أمانى الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المتدربين فى ورشة العمل بقطاع الكليات الثلاث.

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