فيديوجراف.. جهود «الإنتاج الحربى» فى المشروع القومى لتبطين الترع

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل الماضى توجيهاته ببدء المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، ومنذ ذلك الحين تشهد محافظات مصر العمل على قدم وساق فى تنفيذ هذا المشروع الذى يساهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية.





وفى هذا الصدد، نشرت وزارة الإنتاج الحربى على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، فيديوجراف يوضح أبرز جهودها فى المشروع القومى لتبطين الترع، إذ تشارك الوزارة فى تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية. ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط اضغط هنا وقد حققت الدولة إنجازا ملموسا فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، خلال الفترة القصيرة الماضية، إذ شهدت المحافظات طفرة كبيرة فى أعمال التبطين، خصوصا تلك التى بدأت فى تنفيذ المشروع أولا، وبدأت تبطين مئات الكيلومترات، حتى صار المشروع واقعا بعد أن كان حلماً لسنوات عديدة.

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