من 4 ابتدائى لـ3 إعدادى.. التعليم تنشر النماذج الاسترشادية للتيرم الأول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للمراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى، وذلك فى إطار الاستعداد للامتحانات المقبلة.





ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات من خلال منصة التعليم المصرى من خلال الضغط هنا، وعلى النحو التالى:

الصف الرابع الابتدائى اضغط هنا. الصف الخامس الابتدائى اضغط هنا. الصف السادس الابتدائى اضغط هنا. الصف الأول الإعدادى اضغط هنا. الصف الثانى الإعدادى اضغط هنا. الصف الثالث الإعدادى اضغط هنا.

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