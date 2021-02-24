عاجل.. قرار جمهورى بتجديد تعيين شوقى علام مفتيا للجمهورية حتى أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.





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