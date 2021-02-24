الحكومة: لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات فى الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بجميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز فى بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بجميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، ولم تصدر أى قرارات فى هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أى أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعى. وفى سياق متصل، يتم نشر كافة الأخبار والمعلومات التى تصدرها الوزارة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تشمل الحساب الرسمى للوزارة على الفيس بوك والحساب الرسمى على موقع الإنستجرام، وحساب الوزارة الرسمى على موقع تويتر.

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