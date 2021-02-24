البيئة: حملة تفتيشية على مكامير الفحم بالقليوبية لردع المخالفين

جدة - نرمين السيد - نفّذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة "أجهور" بمحافظة القليوبية، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى، والمعمل المركزى ووحدة الفحم، فى إطار التوجيهات بإحكام السيطرة على جميع مصادر التلوث.





وشارك فريق التفتيش البيئى عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير، عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددًا من المخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.