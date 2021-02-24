تنسيقية شباب الأحزاب تواصل حملة "كلمتين سياسة" وتقدم تعريفا للنظام السياسى

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن النظام السياسى، مضيفة أن الدستور ينظم النظام السياسى ويحدد السلطات ويرسى دعائم النظام النيابى الديمقراطى .

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدمت من قبل الشكر و التقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه، وهى المبادرة التى كانت أطلقتها التنسيقية فى شهر أبريل 2020، تخليدا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت أسم (أبطالنا رموز العملة الوطنية).

وانطلقت المبادرة من اللجان النوعية بالتنسيقية فى إبريل الماضى، كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصري، وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية.

وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد قدموا اقتراح برغبة لوزير المالية لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ المبادرة.

وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين في كل المجالات.