إحالة سفاح الجيزة للمفتي للمرة الثانية بتهمة قتل صديقه والنطق بالحكم 24 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، إحالة أوراق المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

وحضر المتهم ثانى جلسات محاكمته اليوم في اتهامه بقتل صديق عمره وسط حراسة امنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، وحاول إخفاء وجهه من كاميرات المصورين.

وبعد حضور هيئة المحكمة بدأت في سماع مرافعة النيابة العامة التي قامت بشرح الأدلة والبراهين التي تؤكد قيام المتهم بارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره بعد استلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجنى عليه في بولاق الدكرور.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق ودفنها في شقة ببولاق وتحديد جلسة 27 مارس المقبل.