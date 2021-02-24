تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في المشروع القومي لتبطين الترع

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في تبطين بعض الترع بعدد من المحافظات بهدف تقليل الفاقد من المياه المهدرة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية.

وقام محمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما وجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير "مرسي" أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2021"، مشيدة بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.