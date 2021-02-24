وزارة الصحة تخاطب الأعلى للإعلام وحماية المستهلك لوقف إعلان فيزيتا

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إعلان شركة وتطبيق فيزيتا الإلكتروني.

وأكدت الوزيرة في خطابها، أن الأمر يمثل مخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة، إلى جانب خطورة تأثير ما يتم تقديمه من أدوية على حياة المواطنين.

وطالبت الوزارة، جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة وقف الإعلان التليفزيوني.

هذا وقد أشاد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، بموقف الوزارة وما فيه من بدء تحرك الأجهزة التنفيذية بالدولة ضد هذه المخالفات حرصا علي صحة المواطنين والأمن القومي الدوائي.

وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة من النقابة العامة والنقابة الفرعية، ضد كافة التطبيقات المخالفة للقانون وآخر هذه الإجراءات بلاغ النائب العام رقم ٧٥٥٢ بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١ والذي تقدمت به النقابة العامة للصيادلة ضد تطبيق فيزيتا.