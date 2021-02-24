البيئة: حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، والمعمل المركزى ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.

شارك فريق التفتيش البيئى عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة اجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من تلك المكامير، كما تبين من اعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.