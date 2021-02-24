وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ، قام المكتب بتحصيل مستحقات ورثة المواطن المتوفى " أ. ر. أ. ر"، وتم تحويل المعاش الشهري لـ 4 أفراد من الورثة بمبلغ 272 دولارًا شهريا، لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفى" م . ج . م . ن" ، بمبلغ 263 دولارا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة 4 آلاف و 661 دولارا.
كما شملت المستحقات ومصاريف الجنازة لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفى "ح . م . م .ع "، مبلغ 215 دولار ، ومتجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 3 آلاف و348 دولارًا، ولـ 6 من ورثة المواطن المتوفى " م . ي . م .ع" ، وتم تحويل المعاش الشهري للورثة بمبلغ 288 دولارًا شهريا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 2998 دولارًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.