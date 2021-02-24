وفي سياق متصل، يتم نشر كافة الأخبار والمعلومات التي تصدرها الوزارة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الحساب الرسمي للوزارة على الفيس بوك "https://www.facebook.com/MOHESREGYPT" والحساب الرسمي على موقع الإنستجرام "https://www.instagram.com/mohesregypt/"، وحساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر "https://twitter.com/Mohesregypt".
نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg ).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.